Beşiktaş'ta silahla okul basan öğretmen yakalandı

Beşiktaş'ta görev yaptığı Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahla ateş eden öğretmen Serdar A. gözaltına alındı.

Saldırının sebebi mobing mi?

Okul müdürüne doğrulttuğu silahın tutukluk yapması üzerine okul bahçesine çıkan öğretmen Serdar A., doldur boşalt yaptığı sırada silahla havaya ateş etti. Öğretmenin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 3 bıçak bulundu.

Serdar A'nın okulda kadrolu olarak görev yaptığı ve bir süredir mobinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.