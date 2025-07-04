Besilik sığır ve hububat için dev destek: Çiftçiye 345 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere yönelik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara aktarılacağını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, çiftçilere toplamda 344 milyon 877 bin 943 liralık ödeme yapılacağı belirtildi.

"Hayırlı ve bereketli olsun" mesajıyla yapılan paylaşımda, desteklerin detaylarına da yer verildi.

Buna göre;

* Besilik erkek sığır (karkas) desteği için 249 milyon 868 bin 100 lira

* Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için ise 95 milyon 9 bin 843 lira ödenecek.

Bu ödemelerin çiftçilere nakit akışı açısından katkı sağlaması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemelerine ilişkin süreçlerin şeffaf ve düzenli biçimde sürdürüleceğini belirtti. Bakanlık yetkilileri, destekleme ödemelerinin önümüzdeki dönemde de farklı kalemlerde devam edeceğini vurguladı.