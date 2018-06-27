Beştepe'de 'Cumhur İttifakı' zirvesi

27 Haziran 2018

Beştepe'deki Cumhur İttifakı zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Bu zirve ile birlikte Erdoğan ile Bahçeli seçim sonrası ilk kez görüştü.

Liderler arasındaki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Zirvede Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti.

Kabulde, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son 18 Nisan'da Beştepe'de bir araya gelmişti.