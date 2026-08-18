BEUN Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı.
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 17 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/267 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Ahmet Ulusoy getirildi.
Söz konusu atama işleminin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA