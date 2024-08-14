Beyaz Yol çalışması yeniden başladı... İstanbullular dikkat: 2 şeride düşecek
Avcılar yan yoldaki elektrik altyapı onarımı dolayısıyla ara verilen metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması yeniden başladı. Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.
Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.
Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.
Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.