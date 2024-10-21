Beyoğlu'nda anne ve 1 yaşındaki bebeği ölü bulundu

Afrika uyruklu Sauda A. ve 1 yaşındaki bebeğinin yaşadığı Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'taki apartmanın 1. katındaki daireden gelen kokudan rahatsız olan vatandaşlar, kapıyı çaldı. Kimsenin cevap vermemesi üzerine polise haber verildi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, bir kadın ve bebeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Sauda A. ve 1 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ekipleri koku nedeniyle bölgede ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.