Beyoğlu'nda çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bir binada çıkan yangına müdahale etmek üzere polis, sağlık ve İGDAŞ ile itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışma başlatılırken, binada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İGDAŞ ekiplerince sokaktaki doğal gaz hattı tedbiren kapatıldı. Patlama nedeniyle binada hasar oluştu.

Ekiplerin yangına müdahalesi başarıyla tamamlandı.