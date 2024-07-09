Beyoğlu'nda çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'ndaki Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokak'ta bulunan ve kullanılmayan bir binanın 3. ve 4. katlarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binada patlama meydana geldi. Yangın söndürme çalışmaları kısa süre içerisinde başarıyla tamamlandı. Yangın çıkan binada hasar tespit edildi.
AA
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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bir binada çıkan yangına müdahale etmek üzere polis, sağlık ve İGDAŞ ile itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için çalışma başlatılırken, binada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İGDAŞ ekiplerince sokaktaki doğal gaz hattı tedbiren kapatıldı. Patlama nedeniyle binada hasar oluştu.
Ekiplerin yangına müdahalesi başarıyla tamamlandı.