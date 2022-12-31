Beyoğlu'nda yılbaşı hazırlıkları
Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemi alan polis ekipleri Taksim Meydanı'nı bariyerlerle çevirdi. Gezi Parkı'na kurulan Mobil Komuta Merkezi tırıyla meydan ve caddelerin kameralarla izlendiği bildirildi.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda saat 14.00'da kapatılarak, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.
Polis kontrolü sonrası giriş izni veriliyor
Taksim Meydanı ve Gezi Parkı demir bariyerlerle çevrilirken, İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenler oluşturulan polis noktalarında kontrol edilerek alınıyor.
Cadde kameralarla izleniyor
Tedbirler kapsamında Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi tırı kuruldu. Güvenlik kameraları gözden geçirilirken, kameralarla meydan ve cadde izleniyor. Çok sayıda polis ekibi bölgede görev yapıyor.