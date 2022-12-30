Beyoğlu'nda yılbaşı öncesi denetim yapıldı
Beyoğlu'nda, yılbaşı öncesinde güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleri denetim yaptı. Yol boyunca denetim yapan polis ekipleri vatandaşlar ve yabancı turistler tarafından ilgi gördü. Vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla polisleri görüntüledi.
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı 4 atlı polis, Özel Harekat Polisleri ve Köpek Eğitim Merkezi'ne (KEM) bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi.
Taksim Meydanı'nda dizilen polis ekipleri basın mensuplarına poz verirken daha sonra İstiklal Caddesi'nden Tünel'e kadar yürüdü.
Yol boyunca denetim yapan polis ekipleri vatandaşlar ve yabancı turistler tarafından ilgi gördü. Vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla polisleri görüntüledi.
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