Beyoğlu'ndaki tarihi handa çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda bulunan tarihi Gueive Han'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyoğlu'nda bulunan tarihi Gueive Han'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kamer Hatun Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan 5 katlı tarihi Gueive Han'ın giriş katında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında içerde mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle tarihi handa maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.