ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Bharara, Atilla'nın duruşmasına katıldı

New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın duruşmasına katıldı.

Bharara, Atilla'nın duruşmasına katıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Reza Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ifade verirken, duruşma salonuna geldi.

Bharara gazetecilerin sorusu üzerine "Görevden ayrıldıktan sonra ilk kez duruşmayı izlemeye geldiğini" söyledi.

Kaynak: DHA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.