Bharara, Atilla'nın duruşmasına katıldı
New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın duruşmasına katıldı.
Reza Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ifade verirken, duruşma salonuna geldi.
Bharara gazetecilerin sorusu üzerine "Görevden ayrıldıktan sonra ilk kez duruşmayı izlemeye geldiğini" söyledi.
Kaynak: DHA