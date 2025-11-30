Bilecik Bozüyük’te kaçak tütün operasyonu! 39 bin 400 makaron ele geçirildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün mamulü imalatı ve satışı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Profesyonel sigara sarma makinesi kullanılarak imalathane haline getirildiği tespit edilen B.Ö.’ye ait ikamet ve araçta yapılan aramalarda 29 bin adet boş makaron, 10 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 5 kilo tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheli B.Ö. (41) hakkında Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.