Bilecik Bozüyük’te kaçak tütün operasyonu! 39 bin 400 makaron ele geçirildi

Bilecik’te kaçakçılara operasyon: Binlerce makaron ve tütün ürünü ele geçirildi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kaçak tütün mamulü imalatı ve satışı yapılan adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron, makine ve tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün mamulü imalatı ve satışı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Profesyonel sigara sarma makinesi kullanılarak imalathane haline getirildiği tespit edilen B.Ö.’ye ait ikamet ve araçta yapılan aramalarda 29 bin adet boş makaron, 10 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 5 kilo tütün, 2 adet sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonucu şüpheli B.Ö. (41) hakkında Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.