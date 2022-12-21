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Biletle girilen bazı etkinliklerde eğlence vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile biletle girilen bazı etkinliklerde bilet bedeli ile birlikte ödenen yüzde 10'luk eğlence vergisi 1 Ocak 2023'ten itibaren alınmayacak. Resmi Gazete'de yayınlanan karardan sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışlarına katılan izleyiciler yararlanabilecek.

AA
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Kararla, biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimleri ile spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde yüzde 10 oranında alınan eğlence vergisi yılbaşından itibaren yüzde sıfır olarak belirlendi.

1 Ocak'tan itibaren alınmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Karar uyarınca, sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle ödedikleri eğlence vergisi 2023 yılından itibaren alınmayacak. Düzenlemeyle, sanatın, sanatçının, sporun desteklenmesi ve daha fazla izleyiciye ulaşılması amaçlanıyor.

Geçici olarak yüzde sıfıra düşürüldü

Salgın döneminde alınan kararla, sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranı geçici olarak yüzde sıfıra düşürülmüştü.

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