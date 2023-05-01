Bilgi sistemi tebliğinde değişiklik
Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelik ve ilgili tebliğde değişikliğe gitti.
Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelik ve ilgili tebliğde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, beşinci, dokuzuncu, onbirinci, onyedinci ve onsekizinci fıkralarında yer alan “30 Nisan 2023 tarihine kadar” ibareleri “30 Haziran 2023 tarihine kadar” şeklinde değiştirildi.