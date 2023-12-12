'Bilgisayar oyunu' cinayeti: Öldürülen 12, zanlı 13 yaşında
Kayseri'de 12 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü. 13 yaşındaki katil zanlısının bilgisayar oyunundan etkilendiği öne sürüldü.
Kayseri'de Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, inşaatın çatısında 12 yaşındaki S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde buldu. İncelemenin ardından cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen ve olayın ardından evine giden 13 yaşındaki T.Ş. ailesinin ihbarıyla gözaltına alındı.
Şüphelinin bir bilgisayar oyunundan etkilenerek cinayeti işlediği değerlendiriliyor.