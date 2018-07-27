Binali Yıldırım'dan ABD'ye tepki

27 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin Türkiye'ye karşı tehdit dilinden vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek, ABD nasıl bir hukuk devleti ise Türkiye'nin de bir hukuk devleti olduğunu belirtti.

ABD yönetiminin en üst düzey isimlerinin ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamasına sert tepki gösteren Ankara, Washington yönetiminin "tehditkar bir dil" kullandığını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Yıldırım, İzmir'de gazetecilerin soruları üzerine "ABD'nin tehdit dilinden vazgeçmesi lazım, bu dil bize sökmez" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tehdit etmeden önce Türkiye'de bir darbe girişimi olduğunu ve bunu yapan FETÖ'nün elebaşının ABD'de elini kolunu sallayarak muhafaza edildiğini unutmamalı. ABD bir hukuk devleti ise Türkiye de bir hukuk devletidir. ABD buna saygı göstermek durumundadır. Tavsiyemiz artık bu ucuz tehdit lisanını ABD'nin bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacağının yoluna bakmasıdır."