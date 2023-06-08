"Binanız depreme dayanıklı değilse süreci başlatın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '9 Kente 9 Millet Bahçesi' töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

- İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyoruz. Aynı zamandan gençlerden çocuklara kadar farklı toplum kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Şehir hayatlarından yorulan vatandaşlarımız ruhlarını buralarda dinlendiriyor.

- Şehirlerimize kazandırdığımız her millet bahçesi ile birer cazibe merkezi oluşturuyoruz. Bu millet bahçeleri afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet vermektedir.

- Bizden önce 60 yılda yapılan ağaçlandırmayı biz 21 yılda yaptık. Bugün de 9 milyon fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. 81 ilimizi yeşil hale getirinceye kadar durmadan çalışacağız.

- 6 Şubat depremleri bize sağlam binaların yapılmasını hatırlatmıştır. TOKİ tarafından yapılan binalarda sorunlarla karşılaşmadık. Ülkemizin yeni yapı stoğunu asla bu standartların altına düşürmeyeceğiz. Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapılan yerlerde can kaybımız az oldu.

- Kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı adımlar atacağız. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Bu meseleyi çözüme kavuşturacağız.

- Vatandaşlarımızın yarısı bizden kampanyasına ilgisini memnuniyetle karşılıyorum. Vatandaşlarıma bir kez daha sesleniyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse sel veya afet tehlikesi altındaysa hiç vakit kaybetmeyin.