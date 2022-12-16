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  3. Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Bingöl merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Bingöl merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si, 14 Aralık'ta  Bingöl ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde bazı suç unsurları ele geçirilmişti.

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