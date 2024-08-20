Bingöl'de depremler devam edecek mi? Uzmanlar Bingöl'de büyük deprem bekliyor!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşam saat 21:15'te meydana gelen deprem,g gözleri bölgeye çevirdi. Bölgede daha fazla ve büyük depremin meydana gelip gelmeyeceği merak konusu oluyor.

Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Kenan Akbayram, Yedisu fay zonunda uzun yıllar deprem gerçekleşmediğini, depremin zamanının geçtiğini belirterek söz konusu bölgede her an deprem olabileceğini söyledi.

Dr. Kenan Akbayram, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bingöl ve çevresinde uzun yıllardır fay ve zemin araştırmaları yapıyoruz, depremde zeminlerin nasıl davranacağına dair. Bu tabi büyük bir grup olarak yapıyoruz. Çok başka üniversitelerden hocalarımızla çalışıyoruz. Bingöl çevresinde son birkaç gündür gerçekleşen depremler oluyor. Bunlar tabi 2023 depremlerinden sonra insanların hassasiyeti arttı.

'Bingöl'de büyük depremler bekliyoruz'

Bingöl herkesin bildiği üzere çok önemli fay kuşaklarının kesiştiği bir yerde oturuyor. Bu yüzden Bingöl'de büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi her zaman söylediğimiz gibi Yedisu fay zonu dediğimiz alanda olabilecek 7.2, 7.4'lük bir deprem. Bu Kuzey Anadolu fay zonu oluyor. Uzun yıllardır bu deprem gerçekleşmedi, bu depremin zamanı geçti ve her an olabilir. Bunun yanında Bingöl'ün ana yerleşim yani merkez ilçesinin kesen doğu Anadolu fay zonunun kolları var, burada maalesef deprem bekliyoruz.

'Kırılmayan tek bölge Bingöl kaldı'

Doğu Anadolu fay zonu 2023 depremleri sonrasında baktığımız zaman tümüyle hemen hemen kırıldı. Kırılmayan tek bir bölge Bingöl bölgesi kaldı. Burası ise kabaca Ilıcalar'la Palu civarı veya Hazar gölüne doğru olan alan denilebilir. Burada da büyük depremler maalesef bekliyoruz. Bunun dışında Bingöl çevresinde bu büyük depremler nedeniyle oluşmuş bazı fay zonları var" dedi.

Son deprem 3 fay zonunun kesiştiği bölgede

4.1 büyüklüğündeki depremin olduğu bölgede de deprem beklediklerini belirten Dr. Akbayram, Yedisu fayının Karlıova'ya kadar ihtimalinin olduğunu söyledi.

Dr. Akbayram, "18 Ağustos'ta depremin oluştuğu bölge 3 fay zonunun yani Varto fayının, Kuzey Anadolu fay zonunun ve Doğu Anadolu fay zonunun kesiştiği bölgede gerçekleşti. Bu bölgede depremler olmasını bekliyoruz biz. Literatürde bazı çalışmalar Karlıova tarafında deprem olmayacağını söylüyor olsa da Yedisu'dan gelen fay zonunun Karlıova'ya kadar kırılma ihtimali bulunuyor maalesef. Bu ihtimal göz önüne alınırsa 7.4'ten büyük bir deprem dahi yaşayabilir burası. Biliyorsunuz Türkiye 2023'te Kahramanmaraş'ta peş peşe iki büyük deprem yaşadı. Böyle bir şey burada olur, olmaz demek istemiyorum ama bu olasılığı her zaman göz önünde bulundurarak hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.