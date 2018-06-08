Bingöl'de terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı
Bingöl'de teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu,3 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesi Kabayel karakolundan askerler çöp dökmeye çıktı. Bu sırada daha önceden pusu kurduğu ileri sürülen teröristler, askerlere ateş açtı. İlk açılan ateşte 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı.
Yaralı askerler Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA