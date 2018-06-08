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Bingöl'de terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

Bingöl'de teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu,3 asker yaralandı.

Bingöl'de terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesi Kabayel karakolundan askerler çöp dökmeye çıktı. Bu sırada daha önceden pusu kurduğu ileri sürülen teröristler, askerlere ateş açtı. İlk açılan ateşte 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. 

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı. 
Yaralı askerler Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kaynak: İHA

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