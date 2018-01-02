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Bingöl'de ulaşıma kar engeli

Bingöl'de kar yağışı sonucu 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de ulaşıma kar engeli
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Bingöl'de kar yağışı sonucu 70 köy yolu ulaşıma kapandığı belirtildi.

Valilik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı sonucu yüksek kesimlerde kar kalındığı 25 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı sonucu merkeze bağlı 8, Karlıova'da 37, Adaklı'da 11, Kiğı'da 6 ve Yedisu ilçesinde de 8 olmak üzere 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının ulaşıma yeniden açılması için 6 ekiple çalışmalar yürütülüyor

Kaynak: AA

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