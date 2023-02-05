Bingöl'de yarın okullar tatil mi Bingöl Valiliği açıkladı
Bingöl'de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını Bingöl Valiliği verdi. Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak merkez ve tüm ilçelerdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 6 ve 7 Şubat'ta okulların tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı kaydedildi.