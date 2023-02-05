  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bingöl'de yarın okullar tatil mi Bingöl Valiliği açıkladı
Takip Et

Bingöl'de yarın okullar tatil mi Bingöl Valiliği açıkladı

Bingöl'de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını Bingöl Valiliği verdi. Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak merkez ve tüm ilçelerdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 6 ve 7 Şubat'ta okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı kaydedildi.