Bingöl'deki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk yorum: Fay hatlarını işaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl'de dün 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremine ilişkin ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Görür, "Bingöl, Karlıova/Sogukpınar’da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF ile KAF’ın kesim noktasına yakın DAF zonu içerisinde" dedi.

Naci Görür daha önce Bingöl'ü uyarmıştı

Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli, Erzincan ve Bingöl'ü etkileyecek büyük deprem riskine dikkat çekmişti. Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nı işaret ederek bölge için 7.4'lük deprem uyarısında bulunmuştu. Görür şunları söylemişti:

"Erzincan ve Karlıova arasında Kuzey Anadolu Fayı'nın Yedisu segmenti yer alıyor. Bu bölgedeki tarihsel depremleri incelendiğimizde son büyük depremin 1784 yılında olduğunu görüyoruz. Kuzey Anadolu Fayı'nda, ortalama 250 yıllık periyotlarda büyük deprem olduğunu düşünürsek, söz konusu bölgede 7.2, 7.4'lük deprem riski var. Tunceli ve ilçeleri için daha büyük risk söz konusu. Tunceli ve çevresindeki yerleşim alanlarının depreme dayanıklı, dört dörtlük yapılar olmadığı biliniyor. Tarihsel açıdan Yedisu fayının kırılma periyodu doldu."