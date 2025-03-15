Bir belediyede daha sözleşme imzalandı! En düşük işçi maaşı 42 bin lira oldu

Bursa'da Gemlik Belediyesi taşeron şirketi GEMTAŞ ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesiyle, belediyede en düşük maaş 42 bin lira olarak belirlendi.

İşçilere yılda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi, kıdem ve 6 aylık enflasyon farkı eklenmesi konusunda da anlaşma sağlandı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, imzanın ardından şunları söyledi: "Biz, emeğin en yüce değer olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımız, Gemlik halkına hizmet etmek için gece gündüz emek veriyor. Onların alın terinin karşılığını alması, ekonomik olarak rahat bir yaşam sürmesi bizim önceliğimizdir. Günümüz ekonomik şartlarında işçilerimizi koruyacak, refahlarını artıracak her adımı atmaya devam edeceğiz. Emekçimizin yüzü gülerse, Gemlik'in de yüzü güler. Hayırlı olsun."