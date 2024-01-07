Bir gece 200 aracın lastiğini patlattı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Binevler ve 23 Nisan mahallelerinde gece saatlerinde park halindeki yaklaşık 200 aracın lastiğini kesici aletle patlatan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay günü dron ile çalışma yapan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.
Operasyonla gözaltına alınan Selim C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.