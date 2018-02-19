Bir haftada 16 terörist etkisiz hale getirildi

19 Şubat 2018

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 103 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 713, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 43, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 567, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 22 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda bin 345'i terör suçları, 120'si düzensiz göç ve 3 bin 107'si uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 572 kişi yakalandı.

İç güvenlik operasyonlarında 4'ü ölü, 9'u sağ ve 3'ü teslim olmak üzere 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilenler arasında aranan teröristler listesinde yeşil kategorideki DHKP/C mensubu Nurhan Yılmaz'ın ve DEAŞ'ın sosyal medya sorumlularından, öldürülecekler listesini oluşturup yayınlayan Irak uyruklu Amanı Mahmood'un da yer aldığı bildirildi.

Kaynak: AA