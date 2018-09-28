Bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi

28 Eylül 2018

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), son bir haftada yürütülen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 21-27 Eylül'de terör örgütü PKK/KCK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Ağrı ile Irak'ın kuzeyinde büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildi.

Operasyonlarda yurt içinde 20, yurt dışında 17 olmak üzere 37 terörist etkisiz hale getirildi, 10 piyade tüfeği, bir makineli tüfek, 4 AT-4 tanksavar füzesi, bir RPG-11 roketatar ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ile 19 el bombası, bir mayın ve iki keskin nişancı silahı dürbünü ele geçirildi.

Ayrıca 3 telsiz, 22 fünye, 750 kilo amonyum nitrat ve 10 kilo patlayıcı bulundu, 22 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Operasyonlarda 2 asker yaralandı.

Hudut hattındaki operasyonlarda da bin 100 paket kaçak sigara, 400 gram uyuşturucu ve 30 cep telefonu ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Azez ve Cerablus arasındaki 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alındı.

İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak için "Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü" olarak görev yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerince, 13 Ekim 2017'den itibaren planlı 12 gözlem noktası faaliyete geçirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 584 oldu.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar 267 mayın ve bin 402 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan "Münbiç Yol Haritası" ve "Münbiç Güvenlik Prensipleri" doğrultusunda Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, 18 Haziran'dan bu yana 52 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.