Bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

23 Nisan 2018

Yurt genelinde 16-23 Nisan arasında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında, 42 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 383 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 131, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 47, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 532, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 12 zanlı ile uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 525, düzensiz göçle mücadele kapsamında 88 olmak üzere toplam 4 bin 335 kişi gözaltına alındı.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında, 42 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde, kırmızı kategoride "Yaşar" kod adlı Yusuf Şek, mavi kategoride "Berwar" kod adlı Seyran Çomak, gri kategoride "Sema" kod adlı Zühre Yariçi'nin yer aldığı sözde üst düzey örgüt üyeleri de bulunuyor.

Öte yandan 15 Nisan 2018 günü yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin gri listede aranan "Canfeda Dijvar" kod adlı Cengiz Yaşar, sözde üst düzey örgüt üyesi "Cimşid Ali Asker" kod adlı Sultan Mahmut olduğu tespit edildi.

Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Tunceli, Şırnak ve Van'da yürütülen operasyonlarda 34 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken 43'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 53 silah, 39 el bombası, 5 bin 33 muhtelif mühimmat ele geçirildi, 19 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 553 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 643 kilogram esrar, 333 kilogram eroin, 200 gram kokain, 43 kilogram 200 gram sentetik kannabinoid, 7 kilogram metamfetamin, 122 bin 121 uyuşturucu hap, 53 bin 221 kök kenevir bitkisi, 486 bin 256 adet kaçak sigara, 49 bin 546 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 525 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 587 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 23,5 kilogram esrar, 1 kilo 200 gram eroin, 200 gram kokain, 1 kilogram sentetik kannabinoid, 1 kilo 800 gram metamfetamin, 12 bin 501 uyuşturucu hap, 267 kök kenevir ve 59 tabanca/tüfek ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 710 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 208 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 350'si denizlerde olmak üzere toplam 9 bin 62 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 88 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA