Bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince 15-21 Haziran'da Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince 15-21 Haziran'da Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4509 oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4509 oldu.
Kaynak: AA