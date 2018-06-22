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Bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 15-21 Haziran'da Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi.

Bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince 15-21 Haziran'da Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4509 oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4509 oldu.

Kaynak: AA

Son dakika ırak asker tsk

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