Bir rakı grubuna zam geldi, fiyatlar güncellendi! (14 Mart 2025 güncel rakı fiyatları... En ucuz rakı ne kadar?)

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni içki zamlarını duyurdu.

Dündar'ın aktardığına göre Mercen göbek rakı grubuna zam geldi.

Güncel rakı fiyatları! (En ucuz ve en pahalı rakılar)

Böylece grubun en ucuz rakısı 515 lira olurken, en pahalı hacminin büyüklüğünün de etkisiyle 9 bin 680 liraya kadar yükseldi.

Rakı fiyatlarının ortalama 850 ila 1000 lira olduğu gözlendi.

Zamlı fiyatların hangi tarihten itibaren geçerli olacağına dair bilgilendirme yapılmadı.