Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sigara ücretlerine geçtiğimiz ay 5 TL zam yapılmıştı. Aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen bir sigara grubu daha fiyatlarını güncelledi.

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Esse markasını bünyesinde bulunduran KT&G isimli sigara grubuna 5 lira zam geldiğini açıkladı.

4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

TELE1’den Egehan Erkün’e konuşan Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Esse’yi bünyesinde bulunduran KT&G sigara grubuna 5 liralık zam geldiğini belirtti. Zamlı fiyat listesi 4 Temmuz (bugün) itibarıyla geçerli olacak.

“Esse grubuna 5 liralık zam geldi"

Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde yeni zamların yapılabileceğini kaydeden Aybaş, “Esse grubuna 5 liralık zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak. Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde zam bekliyoruz” dedi.

Önümüzdeki aylarda da zamların devam edeceğini belirten Aybaş, alkollü ürünlere de yüksek oranda bir zam beklentisi olduğunu söyledi.

İçkilere de yüzde 25-30 oranında zam geldi

Aybaş şu şekilde konuştu:

“Maliyet zammı, firma zammı, kur zammı hepsi yapılacak bunların. Alkollü ürünlerde yüksek oranda zam geçişi olacak. Çünkü her 6 ayda bir hem alkollü içeceklere hem de tütün ürünlerine ÖTV zammı yapılıyor.”

Öte yandan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan da açıklama yapan Aybaş, içkilere %25-30 oranında zam geldiğini duyurdu.