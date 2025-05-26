Yılbaşından itibaren tütün ve alkol ürünlerine yönelik zamlar devam ediyor. Bir tütün ürünleri grubu sigaralara 4-5 arasında TL zam yaptı. Yapılan zamla beraber bir sigara grubunda fiyatlar 75 TL'den 91 TL'ye kadar zamlanırken 100 gram kıyılmış tütün fiyatı 195 TL'ye kadar yükseldi.

Sigara alışverişlerinde kredi kartı kullanımında komisyon alınması da yasaklandı. Ancak bazı işletmeler, müşterileri farklı ürünler almaya zorlayarak ya da ilave ücret talep ederek yasa dışı uygulamalar yapabiliyor.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na göre, üye işyerleri kart hamilinden kart kullanımı nedeniyle komisyon ya da ek ödeme talep edemiyor. Bu kurala uymayan işletmeler hakkında yasal işlem yapılması öngörülüyor.