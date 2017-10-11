Bir yılda 68 bin 464 operasyon düzenlendi

11 Ekim 2017

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son bir yılda gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Son bir yılda terör örgütlerine yönelik 68 bin 464 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Bakan Soylu, "Bunların 40 bin 215’i PKK, 25 bin 818’i FETÖ’ye yönelik operasyonlardır. Kalanı DEAŞ ve aşırı sol terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 30 bin 167 kişi tutuklanmış, 2 bin 242 terörist etkisiz hale getirilmiş, bin 488 sığınak ve barınak imha edilmiş, 515 terör eylemi de gerçekleşmeden engellenmiştir" şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: AA