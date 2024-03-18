Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

Anadolu 20. Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Temel Ünlü'nün yanı sıra maktulün ailesi ile tarafların avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Ünlü, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Kaza anında bende alkol etkisi yoktu. Ben ehliyetim olmadığı için polis çevirmelerine girmedim. Orta şeritte hareket ederken kazadan biraz geride birçok bisikletlinin sağ şeritte olduğunu gördüm. Sol şeride geçip yoluma devam ettim. Virajı geçince ölen ağabeyi gördüm. Fren yaptım ve direksiyonu kırdım ama kazaya engel olamadım." dedi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kazadan sonra olay mahallinden kaçması ve 2,5 ay kadar sonra teslim olması, ehliyetinin bulunmaması ve olay öncesinde alkol aldığını beyan etmesinden dolayı olası kastla maktulün ölümüne sebebiyet verdiğini belirtti.

Bu kapsamda sanık Ünlü'nün "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Son sözü sorulan sanık Ünlü, tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın, olaydan sonra kaçıp, yaklaşık 2 ay boyunca teslim olmadığı, tanık Mehmet Can Çoban'ı kazayı üstlenmesi için kaza yerine gönderdiği, suçu işledikten sonra olumsuz davranışlarda bulunduğu ve sabıka kaydı olduğuna dikkat çekilen kararda, "sanığın uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğu" değerlendirilerek, cezada indirim uygulanmadığı kaydedildi.