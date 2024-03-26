Bitlis'te okullar tatil edildi: Bugün (26 Mart) hangi illerde okullar tatil edildi?
26 Mart okullar tatil mi sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Türkiye’nin bazı illerinde kar yağışı etkili oluyor. Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve Tatvan ilçesinde bugün eğitime ara verildi. Peki, bugün (26 Mart) hangi illerde okullar tatil mi?
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Bugün okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ilde kar yağışı olacağını duyurmuştu.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 26 Mart'ta Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.