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"Bize saldıranlara Osmanlı tokadını atarız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki bize saldıranlara karşı, kusura bakmayın, biz Osmanlı tokadını atarız." diye konuştu.

Bize saldıranlara Osmanlı tokadını atarız
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir il kongresinde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıklar şöyle:

"Tüm vatandaşlarımın şu hakikatı görmelerini istiyorum, ya olacağız ya öleceğiz. Ya bunu oyunu bozacağız ya da bir asır daha ayağımızda prangalarla yaşayacağız.

Ülkemiz gerek içeride gerekse sınırları dışında tarihinin en çetin mücadelelerinden birini veriyor. FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadele sadece bugünümüz için değil, istikbalimiz için hayati bir önemdedir. Ülkemizin geleceğini esir almaya yönelik kirli tezgahları parçalamaktan başka şansımız yok.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki bize saldıranlara karşı, kusura bakmayın, biz Osmanlı tokadını atarız."

Son dakika Recep Tayyip Erdoğan

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