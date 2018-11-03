03 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu.

Gençlerin gerisinde kalan değil onların önünü açan, onlara rota çizen bir anlayışla çalışmalar yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Politika kurullarından birisinin bünyesinde, gençlerle ilgili bir alt çalışma grubu oluşturulmasını gündemimize alabiliriz. Biz gençlerin hayal dünyasını yasaklarla çevrelemeyi değil alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz. Şu anda 81 vilayetimizin tamamında hamdolsun üniversitelerimiz var. Şimdi niteliği arttırmamız lazım, buna gayret etmemiz lazım. Hepimizin ortak sorumluluğu, gençlerimizin terör, şiddet, uyuşturucu ve nihilizm bataklığına düşmeyecekleri bir zemini hazırlamaktır."

"Rami Kışlası'nı Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri haline getiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002'de sadece 9 olan gençlik merkezi sayımızı 286'ya, 1575 olan spor tesisi sayımızı 3567'ye ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Biz, 'gençlik geleceğimizdir' demekle kalmadık, kalmıyoruz. Geleceğimizi sağlıklı bir zeminde inşa etmek, donanımlı gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

"Kardeş kavgasına fırsat vermeyeceğiz"

Danıştayın 'andımız' kararına da değinen Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir daha hiç kimsenin, siyasi hırsları uğruna bu ülkenin gençlerini kardeş kavgasına sürüklemesine fırsat vermeyeceğiz. Danıştay kararı sonrasında şahit olduğumuz manzaralar, bu konudaki kararlılığımızı daha da arttırmıştır. Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz. İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu kararı kimi çevreler baskıcı antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir ışık gibi algıladı."

Erdoğan, "Koca koca adamlar siyah önlükler giyip, aynı zihniyet, koca koca kadınlar yarım yamalak ezberleriyle ant okumaya yeltenip milletin karşısında kendilerini rezil kepaze ettiler. Hepsi birbirinden utanç verici bu hadiselerin çoğunun siyasetin değil psikiyatrinin konusu olduğunu düşünüyorum. Bu CHP zihniyeti bunları yapmadı mı? Sadece şu Fatih Suriçi'nde yüzlerce mescidi bunlar kapatarak ahır haline getirmişlerdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyi istismar ederler ama tarihlerinde İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi milletimizin gurur abidesi olacak tek bir eserleri dahi yoktur." dedi.

Kaynak: AA