BM Güvenlik Konseyi'nde Almanya kaybetti Kırgızistan ve Avusturya kazandı

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yapılan oylamada Avusturya, Kırgızistan, Portekiz, Trinidad ve Tobago ile Zimbabve'yi BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçti. Ülkeler iki yıllık görev sürelerine 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla başlayacak.

Yoğun kulis çalışmaları yürüten Almanya, Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu için yarışılan iki koltuk arasında 104 oyda kalarak üçüncü sırada yer aldı ve kurul dışında kaldı. Aynı grupta Portekiz 134 oy, Avusturya ise 131 oy alarak üyelik elde etti.

Asya Pasifik grubunda BM Güvenlik Konseyi yarışı

Kırgızistan ve Filipinler arasındaki Asya-Pasifik Grubu koltuğu mücadelesi dört turlu oylamaya sahne oldu. Kırgızistan, gerekli olan üçte iki çoğunluğu elde ederek rakibini 142 oya karşı 49 oyla geride bıraktı ve tarihinde ilk kez BM Güvenlik Konseyi koltuğunu kazandı.

Yasal olarak bağlayıcı kararlar alma yetkisine sahip tek organ olan BM Güvenlik Konseyi bünyesinde veto yetkisi bulunan ABD, Çin, Fransa, Rusya ve İngiltere daimi üye olarak yer alıyor. Kurulun kalan 10 üyesi ise seçimle belirlenirken her yıl 5 yeni üye yapıya dahil oluyor.

Yeni dönemde BM Güvenlik Konseyi dengeleri

Yeni dönemde Zimbabve Somali'nin, Trinidad ve Tobago Panama'nın, Portekiz ve Avusturya ise Danimarka ve Yunanistan'ın yerini alacak. Kırgızistan ise koltuğu Pakistan'dan devralacak. Bahreyn, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Letonya ve Liberya ise 2027 yılı sonuna kadar BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak görev yapmayı sürdürecek.

Genel Kurul ayrıca Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman'ı eylül ayında başlayacak olan 81. oturumun başkanı olarak belirledi.