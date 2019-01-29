BM raportörü Suudi Konsolosluğunda

29 Ocak 2019

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasıyla ilgili hazırlayacağı rapor için Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna geldi.

Konsolosluğun çevresini gezip bilgi alan Callamard, gazetecilere, konsoloslukta incelemelerde bulunmak için Suudi yetkililere geç haber verdiklerini belirterek, "İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz" dedi.

Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayeti için hazırlayacakları raporu BM İnsan Hakları Konseyi'nin haziran oturumuna sunacağını ama tarihin biraz daha esnek olabileceğini sözlerine ekledi.

Ziyarete, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da eşlik etti.

Ceset hala bulunamadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Cinayetin üzerinden geçen sürede Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Kaynak: AA