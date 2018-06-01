BM uyardı: Ciddi bir açık oluşacak

01 Haziran 2018

Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşları bu yıl için uluslararası donörlerden, Ürdün, Lübnan, Türkiye, Irak ve Mısır'da bulunan 5.5 milyon Suriyeli sığınmacı ve bu ülkelerden de 4 milyon kişiye yardım için 5.6 milyar dolar bağış istemişlerdi. Daha fazla yardım talebi için dün Amman'da bir araya gelen yardım kuruluşlarının başkanları, 2018 yılının ortasına gelinmesine rağmen, talep edilen finansmanın sadece yüzde 18 ile 22'si arasındaki miktarın sağlanabildiğini söylediler.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Ortadoğu ve Afrika dairesi direktörü Amin Awad konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Daha şimdiden sağlık harcamalarını ödemede ve hükümetler ile belediyelere sığınmacılara hizmet sağlamaya devam etmeleri için vermemiz gereken nakit desteğinde geri kaldık" dedi.

Sığınmacılar ve evlerini terk etmiş Suriyelilerin, savaş uzadıkça daha yoksullaştıklarını ve borçlandıklarını söyleyen Awad, yüzbinlerce çocuğun da eğitimden mahrum kaldığını hatırlatarak, "Durum çok ciddi" dedi.

BM'nin kalkınma örgütü UNDP'den Samuel Rizk de Lübnan, Ürdün ve Türkiye gibi ülkelerin toplumsal istikrarının korunması için desteklenmelerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Lübnan ve Ürdün'de sorun ciddi boyutta

Bu sorun, özellikle kendi nüfuslarına oranla en yüksek mülteci barındıran ülkeler sıralamasında birinci olan Lübnan ve ikinci olan Ürdün'de ciddi boyutta. Lübnan'ın sığınmacı programının sadece yüzde 12'si için finansman mevcut. Ürdün'ün ise sadece yüzde 21 oranında finansmanı var.

Yedi yılı aşkın süredir devam eden ve yakında bir siyasi çözüm görülmeyen Suriye iç savaşında tahminen yarım milyon insan hayatını kaybetti ve nüfusun yarısına yakını yerlerinden edildi. Sığınmacıların en büyük bölümünü Türkiye, Lübnan ve Mısır kabul ederken yüz binlerce Suriyeli de Avrupa ülkelerine kaçtı. Avrupa ülkeleri, Suriyeli sığınmacıların bölge ülkelerinde kalmalarını istiyorlar.