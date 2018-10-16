BM'den Suudi Arabistan'a çağrı
BM insan hakları yetkilisi, Kaşıkçı olayında dokunulmazlıkların kaldırılmasını istedi.
Birleşmiş Milletler insan hakları komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ve öldürülmüş olması ihtimali hakkında tüm bildiklerini açıklamaları çağrısı yaptı.
Bachelet, Diplomatik mekanlar ve yetkililerin sahip olduğu dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini belirtti.
Bachelet, "Diplomatik dokunulmazlık, olanların ve sorumluların belirlenmesini engellemek için kullanılmamalıdır" dedi.
Kaynak: Reuters