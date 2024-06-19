Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis'te 16 saat su kesintisi yaşanacak
Bodrum'daki Akyarlar Mahallesi'nde bulunan güney içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ)'den yapılan açıklamada, patlama nedeniyle Turgutreis bölgesinde yaklaşık 16 saat su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.
AA
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Bodrum'da içme suyu isale hattının patlamasıyla bir çukur oluştu. Patlama nedeniyle oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Bir bölümü çukurda kalan otomobil, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı. MUSKİ'den yapılan açıklamada, patlama nedeniyle Turgutreis bölgesinde yaklaşık 16 saat su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.