Bodrum'da gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eğlence mekanı sahibine kurulan pusuda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Gümbet Mahallesi'ndeki gece kulübü sahibine kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce pusu kurularak silahla ateş açıldı.
Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, mekan sahibi Mehmet Ali Sürensöy ile ses sanatçısı Hacer Tülü yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensöy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa'da yakalandığı öğrenildi.
Kaynak: AA