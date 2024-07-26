Bodrum'da karavan ve çadırlar denetlendi

Bodrum'daki Müskebi Mahallesi Kabakum mevkiinde yapılan denetimlerde, bölgede bulunan karavanların sahipleri tarafından bulundukları alandan kaldırılması sağlanırken sahibine ulaşılamayan bir karavan ise çekici ile bölgeden kaldırıldı.

Deniz kıyısındaki ören yerleri başta olmak üzere plajlar, sahiller ve diğer alanlara çadır kuran vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarılırken çadırların da alandan kaldırılması sağlanıyor. Sahibi bulunamayan çadırlar ise gerekli inceleme ve tutanak işlemlerinin ardından ekiplerce kaldırılmaya başlandı.

Zabıta ekipleri, konuya ilişkin denetimlerin süreceğini belirtti.