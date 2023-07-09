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Bodrum'da orman yangını: Bazı evler zarar gördü

Muğla'daki orman yangını, taşınabilir nitelikteki evlere sıçradı. Bazı evler küle dönerken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangında, bölgedeki bazı "tiny house" olarak nitelendirilen taşınabilir evler zarar gördü.

Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yol kenarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye yakın bazı taşınabilir nitelikteki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

 

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