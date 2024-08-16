Bodrum'da yangın!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alandan ve zeytinlikten dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangını kontrol altına almak için harekete geçen yetkililer çalışmalarını sürüyor.
AA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda başlayıp zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter, çok sayıda arazöz ve Muğla Büyükşehir Beledisine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.