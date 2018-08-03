Boğaz trafiğine 'arızalı tanker' engeli
Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tankerin Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce İstanbul Boğazı'ndan geçirilmesi nedeniyle boğaz trafiği bir süre kapatıldı.
Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçirildi.
Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi sırasında İstanbul Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü olarak kapatıldı.
Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler tarafından çekilen tankerin boğazdan geçirilmesi yaklaşık 3,5 saat sürdü.
Tankerin geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiği saat 11.30'da tekrar açıldı.
Kaynak: AA