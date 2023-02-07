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Bölgeye yardım için İzmir'den Ro-Ro gemisi yola çıkıyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ulusoy 5 Ro-Ro gemisinin Çeşme Limanı'na yanaştığını, bugün İskenderun Limanı'na hareket edeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Depremden etkilenen bölgeye yardımların deniz yoluyla ulaştırılması yönünde de çalışmalar sürüyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendi koordinasyonlarında depremzedelere yardım malzemesi götürecek Ulusoy 5 Ro-Ro gemisinin Çeşme Limanı'na yanaştığını açıkladı.

Bugün İskenderun Limanı'na hareket edecek olan gemi ile yardım ulaştırmak isteyenlerin İzmir Bölge Liman Başkanlığı ile iletişim kurabilecekleri belirtildi.

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