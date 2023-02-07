Bölgeye yardım için İzmir'den Ro-Ro gemisi yola çıkıyor
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ulusoy 5 Ro-Ro gemisinin Çeşme Limanı'na yanaştığını, bugün İskenderun Limanı'na hareket edeceğini belirtti.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Depremden etkilenen bölgeye yardımların deniz yoluyla ulaştırılması yönünde de çalışmalar sürüyor.
Denizcilik Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendi koordinasyonlarında depremzedelere yardım malzemesi götürecek Ulusoy 5 Ro-Ro gemisinin Çeşme Limanı'na yanaştığını açıkladı.
Bugün İskenderun Limanı'na hareket edecek olan gemi ile yardım ulaştırmak isteyenlerin İzmir Bölge Liman Başkanlığı ile iletişim kurabilecekleri belirtildi.
Bu konularda ilginizi çekebilir