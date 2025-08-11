Bolu, Çanakkale, Manisa, Mersin ve Aydın’da orman yangını: Bir köy boşaltıldı

Bolu, Çanakkale, Manisa, Mersin ve Aydın’da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, Çanakkale’de Güzelyalı köyü tedbiren tahliye edildi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesi, Çanakkale merkez Kepez beldesi, Manisa Soma, Mersin Bozyazı ve Aydın’ın Germencik ilçesinde orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda itfaiye, orman işletme ekipleri ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor.

OGM’den yapılan açıklamaya göre, Manisa Soma, Bolu Mudurnu, Çanakkale Merkez ve Ayvacık ilçesindeki yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 128 arazöz, 5 iş makinesi ve 796 personel ile müdahale ediliyor.

Çanakkale’de tahliye kararı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kepez beldesi Dardanos mevkisindeki yangının rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediğini belirterek, “Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir” dedi.

Bolu ve Mersin’de çalışmalar sürüyor

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü yakınlarında çıkan yangına üç helikopter, itfaiye ve arazözlerle müdahale edilirken, bölgede yaşayanlar da ekiplere destek veriyor. Mersin’in Bozyazı ilçesindeki Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde çıkan yangın ise havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Aydın’da yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Germencik ilçesi Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki yangın, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan durduruldu. Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa’nın Soma ilçesindeki orman yangınına da ekiplerin müdahalesi sürüyor.