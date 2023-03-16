BOLU'DA DEPREM | Bolu depremi Marmara ve İstanbul'u tetikler mi? Uzmanlar yorumladı

Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Okan Tüysüz açıklamalarda bulundu.

Bolu depremi İstanbul'u etkiler mi?

Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede daha büyük bir deprem olmasını beklemediğini söyleyen Tüysüz, "İstanbul ile hiç alakası olmayan bir deprem. Başka bir depremi tetiklemesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Tüysüz şunları söyledi:

"- Bu Kuzey Anadolu Fayı'nın ana kolu değil. Ona paralel kuzeyde küçük kol üzerinde meydana gelen bir deprem. Çok hissedildiğine göre sığ bir deprem. Hemen arkasından gelişen bir tane daha deprem oldu.

- 1,9 ve 1,8. Panik oluşturabilecek bir deprem değil. Orada büyük deprem oluşturabilecek bir fay yok. Küçük kırıklar var. Bolu Elmalı civarında daha önce kırılmamış bir fay var. Önce burada olduğunu düşündüm ama değil. Bu daha kuzeyde."

Ahmet Ercan: Bölge 6,4 büyüklüğünde bir depreme gebe

Depremin ardından tv100'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Ercan, bölgenin 6,4 büyüklüğünde bir depreme gebe olduğunu söyledi.

Bolu'nun bağlı olduğu fayın kırılmasını beklediklerini dile getiren Ercan, "Deprem sırası Doğu'ya doğru kayarsa, Bolu'nun bulunduğu kesim yeni bir deprem üretirse eğer bu sürpriz olmaz. Düzce depreminin üretmediği bir deprem açığı vardır. Bunun da 5-6 büyüklüğünde bir deprem üretmesini bekliyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'nin diken üstünde olduğunu anımsatan Ercan, Bolu'da gerçekleşen 4,8 büyüklüğündeki depremin o bölgede bir gerginlik biriktirmekte olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bolu'daki depremin yıkıcı olmadığını sözlerine ekleyen Ercan; şöyle devam etti:

"Bolu 6,4'lük bir depreme gebedir. Ama elimizde her an olabilir diye bilimsel bir bilgi yok."

Bolu'daki deprem Marmara'yı tetikler mi?

Deprem felaketlerinin ardından gözlerin çevrildiği İstanbulla ilgili de konuşan Ercan, Bolu'daki 4,8'lik depremin Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Ercan, "Küçük depremler hiçbir zaman büyük depremleri tetiklemez. Küçük depremler ancak büyük bir depremin yakınlaşmakta olduğunu gösterir. Bolu'daki depremin Kuzey Marmara'da bir deprem üretmesi mümkün değil."